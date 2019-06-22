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В Туле проходит полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Фото: пресс-службы Правительства Тульской области и АНО «Россия – страна возможностей»

В Туле проходит полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

За право выхода в финал соревнуются около 100 специалистов из разных регионов страны.

В инновационно-технологическом центре ТулГУ стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Участников приветствовал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков. Он отметил, что за право выхода в финал соревнуются около 100 специалистов в сфере цифровой экономики из Тульской, Калужской, Смоленской и Рязанской областей.

Приветственное слово участникам регионального полуфинала направил и первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко: «Конкурс позволит вам изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес, предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России».

На протяжении двух дней участники в командах по 3-5 человек будут работать над проектами в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и логистики, государственного управления.

Финал конкурса состоится в Москве в сентябре этого года. Авторы самых значимых проектов смогут построить карьеру в ведущих компаниях страны, выиграть полмиллиона рублей, а также получить грант на развитие своего проекта. У конкурсантов также будет возможность пройти обучение в образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Его главная цель – привлечь новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66474 заявок из всех регионов страны. Организатор конкурса – АНО «‎Россия – страна возможностей» совместно с Фондом содействия инновациям. В 40 городах России проходят соревнования в формате хакатонов, на которых специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы создают прототипы цифровых продуктов.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:00 0
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