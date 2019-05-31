Фото из архива Myslo.
В Кимовске из окна выпал пьяный мужчина
Пострадавший выжил, но получил компрессионный перелом позвоночника.
Как стало известно Myslo, накануне в Кимовске Тульской области произошел несчастный случай – из окна третьего этажа одного из домов на ул. Коммунистической выпал местный 50-летний житель.
Пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. Кроме того, выяснилось, что в момент происшествия мужчина был пьян. Скорее всего, последнее и послужило причиной случившегося.
Другие статьи по темам
Место