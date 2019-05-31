В Кимовске из окна выпал пьяный мужчина

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, накануне в Кимовске Тульской области произошел несчастный случай – из окна третьего этажа одного из домов на ул. Коммунистической выпал местный 50-летний житель.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника. Кроме того, выяснилось, что в момент происшествия мужчина был пьян. Скорее всего, последнее и послужило причиной случившегося.