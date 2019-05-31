Крапивные бои, мастер-классы и «Обе две»: полная афиша фестиваля Крапивы

Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна»

Гостей ждет много хорошей музыки, уникальный вид спорта — крапивные бои, множество блюд по традиционным и авторским рецептам, лучшее на ярмарке мастеров из разных регионов России. На ярмарке можно будет купить сувенир на любой вкус и поучаствовать в уникальных мастер-

классах, например по изготовлению крапивной нити.

Программа XVII Фестиваля Крапивы

12.00 Открытие фестиваля.

Музыкальная сцена.



12.20 Губернаторский духовой оркестр. Художественный руководитель — Полислав Балин, заслуженный артист РФ. Главный дирижер — Владимир Леер. В программе русская и зарубежная классика, произведения для солистов с оркестром, популярные танцевальные мелодии и фрагменты оперетт.

13.30 Группа «Канарейка и К» (Тула). В программе авторские песни в стиле русского рока, фолк-рока, регги.

15.00 Группа «Корни озёр» (Москва). Авторские русскоязычные тексты и акустико-роковое звучание с разнообразными этническими инструментами. В текстах песен нашли свое отражение шаманизм и народные традиции, идеи пантеизма и слияния духа человека с силами природы.

16.30 Группа «Сбитень» (Санкт-Петербург). В программе русские старинные песни, от обрядовых до плясовых, в оригинальных обработках. Стиль: фолк-рок, этно-фьюжн.



18.00 Группа Rom'n'roll Band (Тула). В арсенале команды мировые хиты западного и отечественного происхождения: от рок-н-ролла до соула.



20.00 Группа «Обе две» (Москва).



Площадка крапивных боев.



12.00 — 19.00 Крапивные бои. Три вида состязаний. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании.

Музейная улица.

12.00 – 19.00

Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. Посетители мастер-класса познакомятся с историей крапивного прядения и основами обработки крапивы, изготовят крапивную обереговую нить.

Мастер-класс по рисованию (крапивный натюрморт и крапивный портрет). Посетители научатся рисовать крапивный натюрморт или портрет, желающие смогут заказать свой «шаржевый портрет в крапиве».

Выставка-продажа картин тульских и крапивенских художников «Крапивна — город художников».

Музейная почта «Привет из Крапивны!»

12.00 — 19.00 Из Крапивенского музея можно отправить открытку. Крапивна — филокартический центр Тульской области, в ассортименте музея более ста видов открыток в разных сериях.

Зона еды из крапивы

12.00 − 23.00 На фестивале можно будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам кухни разных народов.

Ярмарка ремесел и мастер-классы

12.00 − 19.00 На время фестиваля центральная площадь Крапивны превращается в ярмарочную. Всё самое лучшее от мастеров и компаний из разных регионов России — изделия ручной работы, многочисленные сувениры, уникальные мастер-классы.

Экскурсии и выставки в Крапивенском музее



09.00 – 20.00

Экскурсия по залам музея. Быт различных сословий, старинные карты и уникальные фотографии, художественные выставки.

Экскурсия по историческому центру Крапивны. История одного из самых старых и особенных населенных пунктов Тульской области.

Как добраться

Добраться до места проведения фестиваля несложно. 1 июня с площади Московского вокзала будет организован специальный транспорт. Автобусы будут курсировать с 10.00 до 19.00 и отправляться по мере заполнения.

В обратном направлении первый автобус отправляется в 12.00. Стоимость проезда — 150 рублей.

Также добраться до Крапивны можно своим ходом — на личном автомобиле или общественном транспорте. Подробная схема проезда — на сайте Крапивенского музея.

Крапивна — город-крепость Засечной черты. Он входит в список населенных пунктов, в которых будут проводиться и уже проводятся различные мероприятия в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля и городов Большой Засечной черты.