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В Туле наградят участников проекта «Студент года — 2019»
Фото из архива Myslo.

В Туле наградят участников проекта «Студент года — 2019»

Получить пригласительные на это яркое мероприятие можно уже сейчас!

Церемония награждения финалистов открытого этапа российской национальной премии «Студент года — 2019» состоится в Туле 10 июня.

«Студент года» — это яркий проект, который дает участниками колоссальный опыт. Студенты развивают свои навыки, генерируют множество идей и открываются для самих себя совсем с другой стороны.

За право «Студент года — 2019» поборются самые активные, талантливые, амбициозные студенты образовательных организаций Тульской области.

Это те люди, которые стремятся изменить жизнь к лучшему, готовы идти на любые инициативы и создавать ни с чем не сравнимую студенческую атмосферу.

Церемонии награждения предшествуют несколько этапов испытаний, которые студентам необходимо было пройти. Задания для участников распределялись по их направлениям. Например, для тех, кому важно правильно излагать свои мысли, свои идеи, уметь писать без ошибок, необходимо было написать эссе или рецензию.

Творческим личностям предстояло показать свои умения в импровизации. Спортивным участникам — сдать нормы ГТО. И самым последним этапом очного отборочного тура стала самопрезентация. Студенты показывали презентации, пели, читали стихи, демонстрировали видеоролики.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, станут победителями открытого этапа «Студент года — 2019».

 

Награждение пройдёт по следующим номинациям:
- «Интеллект года образовательных организаций высшего образования»;
- «Творческая личность года образовательных организаций высшего образования»;
- «Творческая личность года профессиональных образовательных организаций»;
- «Спортсмен года образовательных организаций высшего образования»;
- «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций»;
- «Журналист года образовательных организаций высшего образования»;
- «Доброволец года образовательных организаций высшего образования»;
- «Доброволец года профессиональных образовательных организаций»;
- «Общественник года профессиональных образовательных организаций»;
- «Общественник года образовательных организаций высшего образования»;
- «Староста года образовательных организаций высшего образования»;
- «Староста года профессиональных образовательных организаций»;
- «Гран-при профессиональных образовательных организаций»;
- «Гран-при образовательных организаций высшего образования».

Начало мероприятия в 18.00 в творческом индустриальном кластере «Октава».

Вход по пригласительным билетам! Получить их вы можете по адресу: Тула, ул. Оборонная, 7-а (Центр развития молодёжного самоуправления). Тел. 36-79-12.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 18:20 0
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ТулаТворческий индустриальный кластер Октава

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