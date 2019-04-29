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Убийцу женщины-кассира из Узловой задержали участковые
Фото из архива MySlo

Убийцу женщины-кассира из Узловой задержали участковые

По информации Myslo, мужчину поймали в одном из СНТ на окраине райцентра.

Как стало известно корреспонденту Myslo мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины-кассира из Узловой задержали двое местных участковых. Стражи порядка обнаружили Андрея К. в одном из садовых товариществ на окраине города.

По словам знакомых убитой Умиды С., причиной расправы могла стать судебная тяжба, связанная с недвижимостью. Убийца и его жертва проживали в соседних квартирах, Андрей К. неоднократно угрожал женщине расправой.

На фото Умида С.

Коллеги характеризуют погибшую Умиду С. исключительно положительно – она доброжелательно относилась к окружающим, охотно помогала соседям. У неё остались трое детей.

По словам местных жителей, никто не мог предположить, что подобное может произойти в людном месте средь бела дня – несмотря на то, что в магазине было много покупателей, Андрей К. нанёс своей жертве почти два десятка ударов ножом и скрылся.

Как стало известно Myslo, у Андрея К. уже были проблемы с законом – в 2012 году он публично оскорбил инспектора ДПС после того, как тот предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Андрей К. полностью признал вину и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +1
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