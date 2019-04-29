Найдена, жива: юная тамбовчанка уехала в Тульскую область к другу по переписке

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области

Два дня назад волонтеры отряда «Лиза Алерт» из Тамбовской области начали поиски 16-летней Анастасии М., которая без объяснения причин ушла из дома.

По факту безвестного исчезновения девушки следственными органами СК России по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В рамках совместной работы следователей и оперативников уголовного розыска удалось выяснить, что Анастасия могла отправиться в Тульскую область, к молодому человеку, с которым она долгое время переписывалась в социальной сети. При проверке эта информация подтвердилась.

Полицейские доставили девушку домой. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и определить, не совершались ли в отношении Анастасии М. до или после ее исчезновения какие-либо противоправные действия.