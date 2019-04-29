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Дерзкое убийство кассира магазина в Тульской области: объявлен план «Перехват»
Фото vk.com/uzlovaya_gossip

Дерзкое убийство кассира магазина в Тульской области: объявлен план «Перехват»

Пострадавшая скончалась от множества ножевых ранений.

В Узловой Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства кассира магазина. Преступление было совершено в одном из местных супермаркетов на ул. Пушкина. Вооруженный ножом мужчина нанес своей жертве множество ударов.
 
«Смерть женщины наступила в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
 
По данным источника Myslo, в настоящее время на территории всей Тульской области введен план «Перехват».
 
По подозрению в совершении преступления разыскивается 35-летний Андрей К., который может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2115 цвета графитовый металлик, с государственными регистрационными знаками т282ао 71rus.
 
В момент преступления, по предварительным данным, мужчина был одет в темный джинсовый костюм.
 
 

Внимание! Если вы видели данный автомобиль, просьба немедленно сообщить об этом в полицию. Звоните 112.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:54 +5
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Тульская областьУзловая

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