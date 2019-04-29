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Летом в Туле будут работать восемь благоустроенных зон отдыха
Фото: 2gis.com

Летом в Туле будут работать восемь благоустроенных зон отдыха

На совещании в администрации Тулы обсудили организацию безопасного отдыха на городских водоемах.

С 1 по 16 мая будет проводиться водолазное обследование и очистка дна акватории водоемов на глубине до двух метров. Также зоны отдыха обработают от насекомых и грызунов. Специалисты регулярно будут проводить заборы воды, почвы и песка для проведения санитарно-эпидемиологических исследований. В этом планируются к открытию восемь зон отдыха:

в Зареченском территориальном округе:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

в Привокзальном территориальном округе:

  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка, база отдыха «Велесов лес»),

в Пролетарском территориальном округе:

  • зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое),

в Советском территориальном округе:

  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова,

в Центральном территориальном округе:

  • зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1,
  • зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2,
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

На пляжи завезут песок, установят информационные стенды и спасательные посты, обозначат зоны купания. В оборудованных зонах отдыха будут дежурить спасатели и медики. Подготовка к купальному сезону завершится к 31 мая.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил начальникам окружных управлений обеспечить доступность пляжей для маломобильных граждан, лично обследовать каждую зону отдыха и вместе с представителями общественности определить перечень дополнительных работ с учетом пожеланий туляков.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:07 +5
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