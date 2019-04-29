Летом в Туле будут работать восемь благоустроенных зон отдыха
На совещании в администрации Тулы обсудили организацию безопасного отдыха на городских водоемах.
С 1 по 16 мая будет проводиться водолазное обследование и очистка дна акватории водоемов на глубине до двух метров. Также зоны отдыха обработают от насекомых и грызунов. Специалисты регулярно будут проводить заборы воды, почвы и песка для проведения санитарно-эпидемиологических исследований. В этом планируются к открытию восемь зон отдыха:
в Зареченском территориальном округе:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),
в Привокзальном территориальном округе:
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка, база отдыха «Велесов лес»),
в Пролетарском территориальном округе:
- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое),
в Советском территориальном округе:
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова,
в Центральном территориальном округе:
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1,
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2,
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
На пляжи завезут песок, установят информационные стенды и спасательные посты, обозначат зоны купания. В оборудованных зонах отдыха будут дежурить спасатели и медики. Подготовка к купальному сезону завершится к 31 мая.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил начальникам окружных управлений обеспечить доступность пляжей для маломобильных граждан, лично обследовать каждую зону отдыха и вместе с представителями общественности определить перечень дополнительных работ с учетом пожеланий туляков.