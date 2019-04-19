За крупное мошенничество в Туле осужден подполковник УФСИН

Будучи заместителем начальника колонии, Борисов обещал заключенным помочь выйти по УДО, брал деньги, но фактически ничего не делал.

Приговор подполковнику УФСИН 46-летнему Андрею Борисову вынес Зареченский районный суд 18 апреля. Он признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.

Борисов с 2015 года по 21 января 2017 года являлся заместителем начальника исправительной колонии №7 Тульской области, а после – до 21 января 2019 года – помощником начальника регионального УФСИН России.

С марта 2016 года по 20 июля 2017 года Борисов убедил осужденного Н. в том, что за 200 000 рублей поможет в принятии судом решения об условно-досрочном освобождении. Осужденный перевел на карту Борисова более 200 000 рублей, а также подарил дорогостоящие мужские часы. Завладев деньгами и имуществом на общую сумму 266 845 рублей, Борисов никаких мер для выхода Н. по УДО не предпринял. Мужчина вышел на свободу только весной 2018 года в связи с наличием объективных оснований.

Аналогично обвиняемый планировал поступить в декабре 2018 года, когда снова ввел Н. в заблуждение и убедил его, что за 1 000 000 рублей сможет поспособствовать в освобождении по УДО еще одного осужденного – Р. 25 декабря 2018 года при получении части задатка в 100 000 рублей Борисов был задержан сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

18 апреля судебное заседание прошло в особом режиме — подсудимый полностью признал вину, раскаялся и отказался от изучения доказательств.

Адвокат просил оштрафовать подсудимого, но суд приговорил Андрея Борисова к 4-м годам исправительной колонии общего режима и лишил его звания подполковника внутренней службы.

Это далеко не первый случай за последний год, когда руководители и сотрудники УФСИН отправляются за колючую проволоку. Так, недавно в Плавске было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ведомства: 27-летний мужчина пытался провезти на территорию колонии запрещенные предметы. 15 октября 2018 года за мошенничество был вынесен приговор бывшему заместителю начальника тульского УФСИН Всеволоду Снурницыну.

Вскоре после этого стало известно, что возглавлявший с 2014 года региональное УФСИН России Юрий Краснов покинет свой пост.