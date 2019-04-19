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Назначен новый начальник тульского УГИБДД

Назначен новый начальник тульского УГИБДД

Им стал полковник полиции Вячеслав Лопатников.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, назначен новый начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области. Им стал полковник полиции Вячеслав Лопатников. который ранее возглавлял брянскую Госавтоинспекцию.
 
Начальник УМВД России по Тульской области выразил уверенность, что новый руководитель ГИБДД региона успешно справится со всеми поставленными задачами.
Справка Myslo
Вячеслав Вячеславович Лопатников родился в Уфе, окончил Орловскую высшую школу МВД. В органах внутренних дел служит уже более 20 лет. 
В Брянск приехал в 2012 году из Калужской области и работал замначальника УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:57 0
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