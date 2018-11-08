Руководитель УФСИН по Тульской области покинет свой пост

Недавно на различных сайтах было опубликовано несколько неподтвержденных сообщений об уходе со своего поста начальника регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Краснова.

В сети даже появился проект Указа Президента об освобождении его от должности, но документ пока не опубликован. В самом УФСИНе от комментариев воздерживались.

Сегодня тульские СМИ сообщили о том, что Краснов сам подтвердил информацию о своем уходе по собственной инициативе.

Напомним, Юрий Краснов возглавлял тульский УФСИН с 2014 года.