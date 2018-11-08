новости
новости
Регистрация
Руководитель УФСИН по Тульской области покинет свой пост

Руководитель УФСИН по Тульской области покинет свой пост

По сообщениям тульских СМИ, Юрий Краснов подтвердил эту информацию.

Недавно на различных сайтах было опубликовано несколько неподтвержденных сообщений об уходе со своего поста начальника регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний Юрия Краснова.

В сети даже появился проект Указа Президента об освобождении его от должности, но документ пока не опубликован. В самом УФСИНе от комментариев воздерживались.

Сегодня тульские СМИ сообщили о том, что Краснов сам подтвердил информацию о своем уходе по собственной инициативе.

Напомним, Юрий Краснов возглавлял тульский УФСИН с 2014 года.

 

сегодня, в 17:30 +3
Другие статьи по темам
Событие
УФСИНначальникувольнение
Люди
Юрий Краснов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячки отлично выступили на Кубке России и соревнованиях по чир-спорту и спортивной хореографии
Тулячки отлично выступили на Кубке России и соревнованиях по чир-спорту и спортивной хореографии
Алексей Дюмин вручил тулякам государственные и региональные награды
Алексей Дюмин вручил тулякам государственные и региональные награды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.