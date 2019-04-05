В Плавске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН

Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тульской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, утром 3 апреля мужчина положил в переднее сидение микроавтобуса «Газель» 23 мобильных телефона, зарядные устройства к ним, два Wi-Fi роутера и сим-карты, а затем пытался въехать на территорию колонии, чтобы передать эти предметы одному из осужденных. Подозреваемого задержали на КПП, в ходе досмотра транспортного средства.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводят сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.