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В Плавске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН

В Плавске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН

По версии следствия, 27-летний мужчина пытался провезти на территорию колонии запрещенные предметы.

Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тульской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, утром 3 апреля мужчина положил в переднее сидение микроавтобуса «Газель» 23 мобильных телефона, зарядные устройства к ним, два Wi-Fi роутера и сим-карты, а затем пытался въехать на территорию колонии, чтобы передать эти предметы одному из осужденных. Подозреваемого задержали на КПП, в ходе досмотра транспортного средства.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводят сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 +1
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