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Советский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника тульского УФСИН Всеволоду Снурницыну. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Суд признал Снурницына виновным и приговорил к шести с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Мужчина лишен звания полковника, также три года он не имеет права занимать госдолжности. Наказание отсчитывается с 15 октября 2018 года.

Судебное разбирательство признало все собранные следователями доказательства вины Снурницына допустимыми и учел их при вынесении приговора.

Осужденный никак не прокомментировал вынесенное судом решение. Будет ли он обжаловать приговор или нет, пока не известно. Адвокат его на суд не явился.

По версии следствия, первый заместитель начальника Управления получил 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за крупное мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Ивана Орехова (приговорен к 7 годам колонии). За эти деньги Снурницын обещал помочь с освобождением по УДО или заменить наказание на более мягкое — колонию-поселение. Стоит отметить, что, по версии обвинения, полученная сумма являлась только частью денежных средств в размере 1 миллион 300 тысяч рублей, которые намерен был получить подозреваемый от Орехова. 18 сентября после получения денег полковник был задержан. Меченые купюры по 5 тысяч рублей обнаружили вечером в машине Снурницына рядом с гостиницей «Тула». На руках замначальника УФСИН были следы светящегося порошка. Преступление было выявлено в результате совместных действий сотрудников регионального управления Следственного комитета Российской Федерации, федеральной и региональной служб безопасности ФСИН России, а также УЭБиПК УМВД России по Тульской области. В последнем слове получение 300 тысяч рублей Всеволод Снурницын не отрицал. Однако считать эту сумму взяткой отказался. Он заявил, что не имел приятельских отношений с бывшим заключенным Тереховым, который также ранее отбывал наказание за мошенничество, но уже освободился после трех лет колонии. По словам Снурницына, после освобождения Орехова он виделся с ним один раз, когда тот приходил к одному из осужденных, а после зашел к полковнику рассказать о тяжелой жизни после выхода на свободу.

Он заявил, что в ходе разбирательства не были представлены доказательства встреч и телефонных разговоров Орехова, кроме двух, в которых речь о передаче денег ведется в будущем времени.

– Это доказывает, что никакой договоренности не было. Терехов разговаривал со своей знакомой о перечислении задатка и добавлял, что после этого будет договариваться о судьбе Орехова. То есть никакой договоренности у нас с ним не было, — пояснил Снурницын.

Что касается получения денег, он пояснил:

– Да, 300 тысяч рублей я взял. Я это признаю, раскаиваюсь. Я не знаю, что меня толкнуло их взять, что повлияло на меня. Возможно плохо себя чувствовал, — заявил подсудимый.

Гособвинение требует приговорить Снурницына к 6 годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч и лишение званий. Обвиняемый считает его необоснованно суровым.

– У меня отец получил инвалидность после моего ареста, у дочери сейчас переходный возраст — мне надо быть рядом с семьей, а я здесь. Терехов и Орехов были осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ. У первого ущерб оценивался в 10 млн рублей, у второго было доказано 120 эпизодов. Я же честно служил, ни один 150 из опрошенных отбывавших наказание в колонии, не сказали ничего плохого обо мне.

Считаю, что обвинения в мой адрес не доказаны и противоречивы.

Штраф в 800 тысяч рублей — я вообще не буду ничего по этому поводу говорить. Я не понимаю, откуда это взялось.

Я 25 лет отдал честному служению Родине, но ничего не имею. Я в 16 лет поступил в военное училище, в 21 год служил в звании лейтенанта в первой чеченской кампании, после уволился и поступил на службу в УФСИН младшим оперуполномоченным и дослужился до полковника. Все эти годы добросовестно служу и защищаю Родину.

Будучи заместителем начальника, я забыл, что такое выходные. Каждый день с 7.30 и до отбоя я находился на рабочем месте. Считаю, что лишать меня звания полковника — это подло и непорядочно. Я простой гражданин от сохи, который всего добился сам.

Обвинения в коррупции Снурницын назвал надуманными:

– После ареста дома два дня проводили обыски — нашли только 800 евро, которые я отложил на «черный» день. Денег, бриллиантов, золотых часов, никакого ценного имущества нет. Все мои счета и родственников проверили, все банки на наличие тайных счетов, но денег не нашли. На зарплатной карте было 60 тысяч рублей. Меня таким коррупционером махровым представляют, но никакого имущества у меня и родственников нет. В присутствии прессы даже стыдно об этом говорить. Я честно служил 25 лет, поэтому прошу суд вынести справедливый приговор по совести.