Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника тульского УФСИН
Он признан виновным по статье покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Советский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника тульского УФСИН Всеволоду Снурницыну. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Суд признал Снурницына виновным и приговорил к шести с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Мужчина лишен звания полковника, также три года он не имеет права занимать госдолжности. Наказание отсчитывается с 15 октября 2018 года.
Судебное разбирательство признало все собранные следователями доказательства вины Снурницына допустимыми и учел их при вынесении приговора.
Осужденный никак не прокомментировал вынесенное судом решение. Будет ли он обжаловать приговор или нет, пока не известно. Адвокат его на суд не явился.
По версии следствия, первый заместитель начальника Управления получил 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за крупное мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Ивана Орехова (приговорен к 7 годам колонии). За эти деньги Снурницын обещал помочь с освобождением по УДО или заменить наказание на более мягкое — колонию-поселение.
Стоит отметить, что, по версии обвинения, полученная сумма являлась только частью денежных средств в размере 1 миллион 300 тысяч рублей, которые намерен был получить подозреваемый от Орехова.
18 сентября после получения денег полковник был задержан. Меченые купюры по 5 тысяч рублей обнаружили вечером в машине Снурницына рядом с гостиницей «Тула». На руках замначальника УФСИН были следы светящегося порошка.
Преступление было выявлено в результате совместных действий сотрудников регионального управления Следственного комитета Российской Федерации, федеральной и региональной служб безопасности ФСИН России, а также УЭБиПК УМВД России по Тульской области.
В последнем слове получение 300 тысяч рублей Всеволод Снурницын не отрицал. Однако считать эту сумму взяткой отказался.
Он заявил, что не имел приятельских отношений с бывшим заключенным Тереховым, который также ранее отбывал наказание за мошенничество, но уже освободился после трех лет колонии. По словам Снурницына, после освобождения Орехова он виделся с ним один раз, когда тот приходил к одному из осужденных, а после зашел к полковнику рассказать о тяжелой жизни после выхода на свободу.