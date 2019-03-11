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Экс-помощника начальника тульского УФСИН осудят за мошенничество

Экс-помощника начальника тульского УФСИН осудят за мошенничество

За 200 тысяч рублей подполковник обещал обеспечить условно-досрочное освобождение осужденному.

Прокурор Тульской области Роман Прасков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 46-летнего бывшего помощника начальника УФСИН России по Тульской области. Он обвиняется в крупном мошенничестве с использованием служебного положения и покушении на мошенничество.

Как сообщает пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемый убедил одного из осужденных, что за 200 тысяч рублей он сможет обеспечить ему условно-досрочное освобождение. Соответствующих полномочий и возможностей подполковник не имел, а деньги планировал использовать по своему усмотрению.

Позже за эту «услугу» он получил требуемую сумму и дорогие наручные часы. Никаких мер к «решению вопроса» мошенник не принял, а очередное ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено судом весной 2018 года в связи с наличием законных оснований.

Аналогичную аферу мошенник пытался провернуть в декабре прошлого года – цена вопроса составила один миллион рублей. 25 декабря, при получении части требуемой суммы, мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Тульской области. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:46 +2
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