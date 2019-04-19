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После жалоб туляков «Тулагорводоканал» закрыл люк на улице Кирова

После жалоб туляков «Тулагорводоканал» закрыл люк на улице Кирова

Напомним, в начале апреля аналогичные жалобы поступали от жителей улиц Майской и Металлургов. После публикации Myslo «Тулагорводоканал» устранили проблему.

В редакцию Myslo туляки сообщили об открытом уже два дня подряд люке на улице Кирова, рядом с пересечением с улицей Глинки (в сторону центра города). «Ловушка» находилась в правой крайней полосе и затрудняла поворот.

В администрации города сообщили, что на данный момент опасность устранена и «Тулагорводоканал» закрыл люк.

Напомним, в начале апреля аналогичные жалобы поступали от жителей улиц Майской и Металлургов. После публикации Myslo сотрудники «Тулагорводоканала» устранили проблему на следующий же день.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:26 +1
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