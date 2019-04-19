После жалоб туляков «Тулагорводоканал» закрыл люк на улице Кирова

Напомним, в начале апреля аналогичные жалобы поступали от жителей улиц Майской и Металлургов. После публикации Myslo «Тулагорводоканал» устранили проблему.

В редакцию Myslo туляки сообщили об открытом уже два дня подряд люке на улице Кирова, рядом с пересечением с улицей Глинки (в сторону центра города). «Ловушка» находилась в правой крайней полосе и затрудняла поворот.

В администрации города сообщили, что на данный момент опасность устранена и «Тулагорводоканал» закрыл люк.

Напомним, в начале апреля аналогичные жалобы поступали от жителей улиц Майской и Металлургов. После публикации Myslo сотрудники «Тулагорводоканала» устранили проблему на следующий же день.