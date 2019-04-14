Исторические места, усадьбы и комплексы Тульской области внесут в единый реестр
До 1 января 2025 года сведения об ансамблях и достопримечательных местах подлежат внесению в реестр объектов культурного наследия в полном объеме.
Федеральным законом
Государственной охране подлежат расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов объекты культурного наследия — ансамбли или достопримечательные места.
В Тульской области имеются объекты культурного наследия, являющиеся ансамблями: Тульский кремль, Успенский собор (Алексин), Спасо-Преображенский монастырь (Алексин), Всехсвятская церковь с колокольней, усадьба Балашовых с флигелем, усадьба Бобринских (Богородицк), Венев-Никольский монастырь, церковь Успенская с колокольней и оградой (Епифань), усадьба писателя
На территории историко-культурных музеев-заповедников должна обеспечиваться сохранность переданных объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществляться сохранность, изучение и популяризация указанных объектов.
Сведения об ансамблях и достопримечательных местах в полном объеме подлежат внесению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в срок до 1 января 2025 года.