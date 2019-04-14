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Исторические места, усадьбы и комплексы Тульской области внесут в единый реестр
По информации пресс-служба филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тульской области. Фото Myslo.

Исторические места, усадьбы и комплексы Тульской области внесут в единый реестр

До 1 января 2025 года сведения об ансамблях и достопримечательных местах подлежат внесению в реестр объектов культурного наследия в полном объеме.

Федеральным законом от 21.02.2019 №11-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», которым восполнены пробелы в законодательном регулировании особенностей государственной охраны и правового режима историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов.

Государственной охране подлежат расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов объекты культурного наследия — ансамбли или достопримечательные места.

В Тульской области имеются объекты культурного наследия, являющиеся ансамблями: Тульский кремль, Успенский собор (Алексин), Спасо-Преображенский монастырь (Алексин), Всехсвятская церковь с колокольней, усадьба Балашовых с флигелем, усадьба Бобринских (Богородицк), Венев-Никольский монастырь, церковь Успенская с колокольней и оградой (Епифань), усадьба писателя Хомякова А.С. «Богучарово», монастырь по ул. Л. Чайкиной, 1-б, комплекс усадьбы Ливенцева Н.И., усадьба Касаткиных-Ростовских, усадьба Паниных (Суворовский р-н), усадьба «Ясная поляна» и многие другие.

На территории историко-культурных музеев-заповедников должна обеспечиваться сохранность переданных объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществляться сохранность, изучение и популяризация указанных объектов.

Сведения об ансамблях и достопримечательных местах в полном объеме подлежат внесению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в срок до 1 января 2025 года.

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