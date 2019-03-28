Тулячка стала жертвой карманника на автобусной остановке

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В Туле полицейские установили подозреваемого в краже. Предполагается, что утром злоумышленник воспользовался невнимательностью женщины на остановке общественного транспорта в Зареченского округе.

– Благодаря этому он вытащил из ее пакета кошелек, в котором были денежные средства. Ущерб составил свыше 5 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. – Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение злоумышленника, сейчас проводятся мероприятия по определению всех деталей его противоправной деятельности.