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Тулячка стала жертвой карманника на автобусной остановке
Фото из архива Myslo

Тулячка стала жертвой карманника на автобусной остановке

Преступник похитил из ее пакета кошелек.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже. Предполагается, что утром злоумышленник воспользовался невнимательностью женщины на остановке общественного транспорта в Зареченского округе.
 
– Благодаря этому он вытащил из ее пакета кошелек, в котором были денежные средства. Ущерб составил свыше 5 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. – Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение злоумышленника, сейчас проводятся мероприятия по определению всех деталей его противоправной деятельности.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:29 +3
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