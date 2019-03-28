В Туле на улице Хворостухина установили новый светофор

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С просьбой о его установке жители ЖК «Парус» обращались к губернатору.

Они просили организовать левый поворот при движении по новой дороге, которая соединяет ул. Бондаренко и Кирова, чтобы было удобно заезжать в жилой комплекс.

Этот вопрос был рассмотрен на одном из оперативных совещаний в правительстве Тульской области.

В связи с тем, что разрыв двойной сплошной негативно отразится на безопасности дорожного движения на этом участке, было принято решение установить светофор, разрешающий левый поворот.

Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы завершило работы по монтажу объекта. В настоящее время светофор работает.