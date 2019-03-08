В результате ДТП в Ясногорском районе пострадали несколько человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером, 7 марта в Ясногорском районе произошло серьезное ДТП. На 154-м километре трассы М-2 «Крым» врезался в столб легковой автомобиль Toyota.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в результате автоаварии пострадали несколько человек. Одного из них пришлось из извлекать из салона с помощью специального гидравлического инструмента.