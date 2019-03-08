Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
В результате ДТП в Ясногорском районе пострадали несколько человек
На 154-м километре трассы М-2 «Крым» легковой автомобиль врезался в столб.
Вечером, 7 марта в Ясногорском районе произошло серьезное ДТП. На 154-м километре трассы М-2 «Крым» врезался в столб легковой автомобиль Toyota.
По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в результате автоаварии пострадали несколько человек. Одного из них пришлось из извлекать из салона с помощью специального гидравлического инструмента.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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