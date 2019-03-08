Тульская область занимает четвертое место в ЦФО по объему инвестиций

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На данный момент это 154 млрд рублей, с ростом на 12,9%.

Накануне губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание по реализации инвестиционных проектов в регионе.

Он отметил, что привлечение частных инвестиций – один из важнейших приоритетов экономического развития. Благодаря им создаются новые высокотехнологичные рабочие места и повышается уровень благосостояния туляков. Кроме того, они обеспечивают приток налоговых доходов региона, которые позволяют реализовывать Программу социально-экономического развития, национальные проекты и строить новые социальные объекты.

За последние 3 года область эффективно использовала возможности Российского инвестиционного форума в Сочи, Петербургского международного экономического форума, агровыставки «Золотая осень». По словам Алексея Дюмина, на них регион заключил 80 соглашений на сумму порядка 376 млрд рублей.

Уже реализовано 13 инвестпроектов и создано 2500 рабочих мест.

Первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев доложил о том, как построена работа экономического блока правительства по данному направлению. Он отметил, что за последние три года в регионе созданы и активно развиваются особая экономическая зона (ОЭЗ) «Узловая», территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов». Планируется создание второй ТОСЭР в Алексине.

«По объему инвестиций наш регион занимает 4-е место в ЦФО с результатом 154 млрд рублей и ростом на 12,9%. Тульская область намерена сохранить эти позиции. Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев поблагодарил Губернатора за личное сопровождение инвестпроектов», - сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Алексей Дюмин сказал, что нужно искать новые, зачастую нестандартные пути, которые позволят сохранить наши позиции по притоку инвестиций. Он поручил Вячеславу Федорищеву разработать пакет мер по улучшению условий для прихода новых инвесторов в наш регион, а заместителю председателя правительства – министру экономического развития ТО Григорию Лаврухину – подготовить расширенный доклад о реализации инвестиционных проектов.