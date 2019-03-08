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Туляки сообщают о проблемах со связью в сети «Билайн»
Фото: downdetector.ru

Туляки сообщают о проблемах со связью в сети «Билайн»

Мобильный и проводной интернет работают, а вот голосовые звонки сбрасываются.

Как сообщают туляки, с утра 8 марта у абонентов «Билайн» наблюдаются проблемы с голосовой связью. Через несколько секунд после набора любого номера звонок сбрасывается. С других операторов сотовой связи в большинстве случаев также невозможно дозвониться до абонентов «Билайн».
 
Судя по отзывам на сайте downdetector.ru, проблема коснулась нескольких регионов. Люди пишут об аналогичных проблемах в Костроме, Твери, Иваново, Смоленске, Калуге, Ярославле и других городах.
 
Редакция Myslo направила запрос в пресс-службу «Билайн».
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:46 +2
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