Туляки сообщают о проблемах со связью в сети «Билайн»

Фото: downdetector.ru

Мобильный и проводной интернет работают, а вот голосовые звонки сбрасываются.

Как сообщают туляки, с утра 8 марта у абонентов «Билайн» наблюдаются проблемы с голосовой связью. Через несколько секунд после набора любого номера звонок сбрасывается. С других операторов сотовой связи в большинстве случаев также невозможно дозвониться до абонентов «Билайн».

downdetector.ru, проблема коснулась нескольких регионов. Люди пишут об аналогичных проблемах в Костроме, Твери, Иваново, Смоленске, Калуге, Ярославле и других городах. Судя по отзывам на сайте, проблема коснулась нескольких регионов. Люди пишут об аналогичных проблемах в Костроме, Твери, Иваново, Смоленске, Калуге, Ярославле и других городах.

Редакция Myslo направила запрос в пресс-службу «Билайн».