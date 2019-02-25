Фото Сергея Старикова.
Предполагаемый виновник массового ДТП в Заречье оказался пьян
Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование на состояние опьянения.
Ранее Myslo сообщал о массовой аварии, которая произошла в Туле на Зареченском мосту: там столкнулись «Хёндэ Соната», «Хонда Кросстур», «Хёндэ Солярис», «Киа Пиканто» и «Ниссан Альмера».
Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование предполагаемого виновника происшествия — водителя «Сонаты» — на состояние алкогольного опьянения.
Молодой человек 1999 года рождения оказался пьян — прибор показал 0,639 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Инспекторы ГИБДД прилагают все усилия, чтобы восстановить движение транспорта на указанном участке. На данный момент с дороги на обочину убрали четыре поврежденных автомобиля.
Однако дорожная ситуация в Заречье остается напряженной.
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