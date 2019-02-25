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Предполагаемый виновник массового ДТП в Заречье оказался пьян
Фото Сергея Старикова.

Предполагаемый виновник массового ДТП в Заречье оказался пьян

Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование на состояние опьянения.

Ранее Myslo сообщал о массовой аварии, которая произошла в Туле на Зареченском мосту: там столкнулись «Хёндэ Соната», «Хонда Кросстур», «Хёндэ Солярис», «Киа Пиканто» и «Ниссан Альмера».

Сотрудники ГИБДД провели медосвидетельствование предполагаемого виновника происшествия — водителя «Сонаты» — на состояние алкогольного опьянения.

Молодой человек 1999 года рождения оказался пьян — прибор показал 0,639 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Инспекторы ГИБДД прилагают все усилия, чтобы восстановить движение транспорта на указанном участке. На данный момент с дороги на обочину убрали четыре поврежденных автомобиля.

Однако дорожная ситуация в Заречье остается напряженной.

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Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 1
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 2
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 3
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 4
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 5
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 6
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 7
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 8
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 9
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 10
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 11
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 12
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 13
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:17 +17
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