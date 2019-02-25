Заброшенную усадьбу фон Мекк в Тульской области продадут с молотка

Фото deadokey.livejournal.com, autotravel.ru и из архива Myslo.

Сейчас специалисты оценивают рыночную стоимость усадьбы фон Мекк в Веневском районе, после чего усадьбу выставят на торги. Распоряжение об этом на днях подписал председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Речь идет о нежилом здании площадью 1448,9 кв. м по адресу: Тульская область, Веневский район, сельский округ Метростроевский, село Хрусловка, ул. Чайковского, 2 (бывший детский дом). Усадьба является объектом культурного наследия — «Усадьба фон Мекк (Черносвитовых-Смидович) конца XIX века, главный дом, парк с прудами».

Усадьбу изъяли у собственника Ивана Макаро через суд почти год назад. Первый суд, в Веневском районе, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия проиграла. Но подала жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. В марте 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Тульской области решение Веневского суда отменила, постановив изъять усадьбу у Макаро.

Поводом для исков послужили результаты проверки: памятник не эксплуатируется, ремонтные работы не проводятся, здание находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии.

Согласно постановлению правительства от 18.02.19, в целях обеспечения решения суда министерство имущественных и земельных отношений региона организует продажу усадьбы с публичных торгов. Для этого специалисты должны провести ее оценку.

При этом собственнику (Ивану Васильевичу Макаро) будут перечислены вырученные от продажи деньги за вычетом расходов на организацию торгов, а также стоимости восстановительных работ в отношении объекта культурного наследия.

Американский журнал назвал тульскую усадьбу Фон Мекк самой красивой «заброшкой» в России.

Рассказ об усадьбе можно прочитать в нашем блоге «Гульбарий» по ссылке.