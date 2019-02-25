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Из-за массового ДТП в Заречье парализовано движение
Фото Сергея Старикова.

Из-за массового ДТП в Заречье парализовано движение

Пять столкнувшихся автомобилей заняли все полосы по направлению в центр Тулы.

В результате серьезного массового ДТП на Зареченском мосту практически полностью парализовано движение транспорта по направлению в центр Тулы. Примерно посередине дороги столкнулись «Хёндэ Соната», «Хонда Кросстур», «Хёндэ Солярис», «Киа Пиканто» и «Ниссан Альмера».

Со слов участников автоаварии, в ДТП виноват водитель «Сонаты», который на внушительной скорости «собрал» четыре ехавших впереди него машины.

Самые серьезные повреждения получили автомобиль предполагаемого виновника и «Киа Пиканто».

Судя по внешним признакам, водитель «Хёндэ Соната» может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД проведут медосвидетельствование.

Участники ДТП заняли все полосы движения. Чтобы как-то проехать в центр города, водителям приходится нарушать ПДД, выезжая на встречку через двойную сплошную.

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Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 1
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 2
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 3
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 4
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 5
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 6
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 7
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 8
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 9
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 10
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 11
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 12
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 13
Массовое ДТП на Зареченском мосту, Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:40 +8
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