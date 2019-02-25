Из-за массового ДТП в Заречье парализовано движение

Фото Сергея Старикова.

Пять столкнувшихся автомобилей заняли все полосы по направлению в центр Тулы.

В результате серьезного массового ДТП на Зареченском мосту практически полностью парализовано движение транспорта по направлению в центр Тулы. Примерно посередине дороги столкнулись «Хёндэ Соната», «Хонда Кросстур», «Хёндэ Солярис», «Киа Пиканто» и «Ниссан Альмера».

Со слов участников автоаварии, в ДТП виноват водитель «Сонаты», который на внушительной скорости «собрал» четыре ехавших впереди него машины.

Самые серьезные повреждения получили автомобиль предполагаемого виновника и «Киа Пиканто».

Судя по внешним признакам, водитель «Хёндэ Соната» может находиться в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД проведут медосвидетельствование.

Участники ДТП заняли все полосы движения. Чтобы как-то проехать в центр города, водителям приходится нарушать ПДД, выезжая на встречку через двойную сплошную.