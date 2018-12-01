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На имущество организаторов подпольного игорного бизнеса в Туле наложен арест

На имущество организаторов подпольного игорного бизнеса в Туле наложен арест

Уголовное дело в отношении обвиняемых передано в суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей Тульской области. 40-летний мужчина и 31-летняя женщина обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

По версии следствия, обвиняемый организовал подпольный игровой клуб в Пролетарском районе на ул. Металлургов от имени различных юридических лиц под видом совершения торговых операций на финансовом рынке.

Чтобы скрыть преступную деятельность, мужчина проинструктировал подчиненных о правилах общения с посетителями и сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемый также привлек к своему «бизнесу» 31-летнюю знакомую.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, в период с 1 января по 25 декабря 2017 года обвиняемые ежедневно изымали денежные средства из игорного заведения, часть которых распределяли между собой, а оставшуюся часть использовали для оплаты труда работников.

Общий доход от преступной деятельности составил 126 110 рублей.

Обвиняемым избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании постановления суда наложен арест на имущество: деньги, изъятые в ходе обыска в жилищах обвиняемого и обвиняемой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:42 +1
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