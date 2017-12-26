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В Пролетарском районе Тулы накрыли подпольный игорный клуб
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Пролетарском районе Тулы накрыли подпольный игорный клуб

Он располагался на улице Металлургов.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Тулы, а также в отношении 30-летней жительницы Киреевского района. Они подозреваются в п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с 5 сентября 2017 года на улице Металлургов подозреваемые незаконно организовали игровой клуб, в котором проводили азартные игры вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также компьютерной техники. Злоумышленниками было незаконно использовано в игровых целях около 40 компьютеров.

Один из подозреваемых задержан. В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:26 +2
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