В Туле стартовал первый тур Студенческой хоккейной лиги: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

30 ноября в Туле стартовал первый тур Студенческой хоккейной лиги. В нем принимают участие четыре команды: «НИ РТХУ» из Новомосковска, «СГАФКТ» из Смоленска, ХК «Авиатор» из Самары и «Тропик» из Тулы.

Вчера были сыграны два матча: хоккеисты из Смоленска обыграли соперников из Новомосковска со счетом 3:1; тульский «Тропик» разгромил самарцев — 10:1.

Смотрите большой фоторепортаж этих матчей в нашей галерее.

Расписание очередных игр СХЛ: