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В Туле стартовал первый тур Студенческой хоккейной лиги: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле стартовал первый тур Студенческой хоккейной лиги: фоторепортаж

Тульская команда «Тропик» разгромила соперника со счетом 10:1.

30 ноября в Туле стартовал первый тур Студенческой хоккейной лиги. В нем принимают участие четыре команды: «НИ РТХУ» из Новомосковска, «СГАФКТ» из Смоленска, ХК «Авиатор» из Самары и «Тропик» из Тулы.

Вчера были сыграны два матча: хоккеисты из Смоленска обыграли соперников из Новомосковска со счетом 3:1; тульский «Тропик» разгромил самарцев — 10:1.

Смотрите большой фоторепортаж этих матчей в нашей галерее.

Расписание очередных игр СХЛ:

Галерея
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Открытие СХЛ в Туле, Фото: 42
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Открытие СХЛ в Туле, Фото: 44
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 45
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Открытие СХЛ в Туле, Фото: 59
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 60
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Открытие СХЛ в Туле, Фото: 64
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 65
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 66
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 67
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 68
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 69
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 70
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 71
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Открытие СХЛ в Туле, Фото: 74
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 75
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 76
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 77
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 78
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 79
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 80
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 81
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 82
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 83
Открытие СХЛ в Туле, Фото: 84
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Открытие СХЛ в Туле, Фото: 94
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:53 +1
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