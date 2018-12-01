Фото Алексея Пирязева.
В Туле стартовал первый тур Студенческой хоккейной лиги: фоторепортаж
Тульская команда «Тропик» разгромила соперника со счетом 10:1.
30 ноября в Туле стартовал первый тур Студенческой хоккейной лиги. В нем принимают участие четыре команды: «НИ РТХУ» из Новомосковска, «СГАФКТ» из Смоленска, ХК «Авиатор» из Самары и «Тропик» из Тулы.
Вчера были сыграны два матча: хоккеисты из Смоленска обыграли соперников из Новомосковска со счетом 3:1; тульский «Тропик» разгромил самарцев — 10:1.
Смотрите большой фоторепортаж этих матчей в нашей галерее.
Расписание очередных игр СХЛ:
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