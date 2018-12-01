С 7 декабря в Туле на площади Ленина развернется праздничная ярмарка

С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в Туле на площади Ленина развернется праздничная ярмарка. Она будет ориентирована на гастрономический формат.



Фирменная торговля белевской пастилой и тульскими пряниками будет являться неотъемлемой частью ярмарки. Также на ярмарке представят различную сувенирную продукцию, посвященную статусу Тулы, как Новогодней столицы России.



На торжественной церемонии открытия новогодней ёлки для жителей и гостей города предусмотрено традиционное новогоднее чаепитие из 300-литрового царь-самовара.



Всех желающих угостят горячим чаем, безалкогольным глинтвейном, разнообразной выпечкой и ароматными мандаринами.



Вся предпринимательская деятельность будет осуществляться из 20 деревянных домиков типа «Шале», с единообразным внешним украшением еловым лапником с новогодними игрушками и шарами.