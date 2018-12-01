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С 7 декабря в Туле на площади Ленина развернется праздничная ярмарка

С 7 декабря в Туле на площади Ленина развернется праздничная ярмарка

Для жителей и гостей города будут готовить венские вафли, хот-доги, пельмени, блины с разными начинками, карамельные яблочки и выпечку.

С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в Туле на площади Ленина развернется праздничная ярмарка. Она будет ориентирована на гастрономический формат.

Фирменная торговля белевской пастилой и тульскими пряниками будет являться неотъемлемой частью ярмарки. Также на ярмарке представят различную сувенирную продукцию, посвященную статусу Тулы, как Новогодней столицы России.

На торжественной церемонии открытия новогодней ёлки для жителей и гостей города предусмотрено традиционное новогоднее чаепитие из 300-литрового царь-самовара.

Всех желающих угостят горячим чаем, безалкогольным глинтвейном, разнообразной выпечкой и ароматными мандаринами.

Вся предпринимательская деятельность будет осуществляться из 20 деревянных домиков типа «Шале», с единообразным внешним украшением еловым лапником с новогодними игрушками и шарами.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:37 +2
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