Суворовский суд продлил арест лидеру движения «Партизанская правда»

Оперативная съемка во время задержания.

Алексей Меняйлов и его супруга, обвиняемые в экстремизме, останутся в СИЗО до 17 ноября.

12 сентября судья Суворовского районного суда рассмотрел два ходатайства о продлении срока содержания под стражей Алексея Меняйлова и его гражданской супруги, обвиняемых в ч.1 ст. 282 УК РФ (совершении действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Обвиняемым продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 17 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

Преступление относится к категории средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, Myslo сообщал, что в Суворовском районе была задержана группировка экстремистов «Партизанская правда», состоящая из нескольких десятков человек.

По некоторым данным, на компьютере одного из задержанных нашли «план революции 2007−2010 годов». Есть информация, что члены группы занимались строительством музея героев ВОВ в Суворове.

Издание «Русская служба BBC» раскрывает суть «Партизанской правды».

- Это просто секта, эксплуатирующая тему межполовых проблем в общении между мужчиной и женщиной, — говорит собеседник издания, знакомый с деятельностью группы.

Цель «Партизанской правды», по его словам, — «зашибать бабло с продажи платных видеосеминаров». «Под прикрытием движения к светлой цели идет заработок денег для лидера секты и, возможно, тех, кто к нему приближен».