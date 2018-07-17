В Тульской области задержали группировку экстремистов

17 июля в Суворовском районе правоохранители задержали группировку экстремистов. Она состояла из нескольких десятков человек. Как сообщает РЕН ТВ, группировка «Партизанская правда» состояла более чем из 20 человек.



Полки с запрещенной литературой.

Обыски проводились по трем адресам. В результате была обнаружена запрещенная литература нацистского характера. Также на компьютере одного из членов группировки нашли «план революции 2007-2010 годов».