В Тульской области задержали группировку экстремистов
У задержанных обнаружена запрещенная литература.
17 июля в Суворовском районе правоохранители задержали группировку экстремистов. Она состояла из нескольких десятков человек. Как сообщает РЕН ТВ, группировка «Партизанская правда» состояла более чем из 20 человек.
Полки с запрещенной литературой.
Обыски проводились по трем адресам. В результате была обнаружена запрещенная литература нацистского характера. Также на компьютере одного из членов группировки нашли «план революции 2007-2010 годов».
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