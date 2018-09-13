Заболевание детей в санатории «Иншинка»: ситуацией заинтересовалась прокуратура

С 10 на 11 сентября на территории санатория «Иншинка» у шестерых детей возник кишечный синдром. Пятеро детей переведены в ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4», одного ребенка забрали родители домой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, также у 12 детей отмечались тошнота, однократная рвота, при нормальной температуре. Все дети осмотрены детским инфекционистом и эпидемиологом. Состояние удовлетворительное, жалоб нет.

- Прокуратура Ленинского района проводит проверку для установления причин и условий, послуживших причиной заболевания несовершеннолетних, выявления и принятия мер к привлечению к ответственности виновных в происшествии должностных лиц, — сообщили в ведомстве.

Результаты проверки прокуратурой области взяты на контроль.

Напомним, по словам директора департамента здравоохранения минздрава Тульской области Елены Дурновой, у детей не подтвердилась кишечная инфекция.

Окончательное заключение мы получим по результатам всех проведенных анализов, — сказала Елена Дурнова.