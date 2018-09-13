На матче «Арсенал» – «Крылья Советов» будет работать авторитетный арбитр

Фото из архива Myslo.

Матч «Арсенал» — «Крылья Советов» рассудит один из самых авторитетных российских арбитров Сергей Карасев. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

39-летний рефери ФИФА из Москвы в сезоне-2014/15 судил встречи «Арсенал» — «Урал» (1:2) и «Кубань» — «Арсенал» (5:1), в сезоне-2017/18 — матч «Арсенал» — «Анжи» (2:1).

Отметим, что совсем недавно, 11 сентября, Карасев работал на матче Лиги Наций УЕФА Исландия — Бельгия (0:3).

Помогать Сергею Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и новосибирец Алексей Лунев. Резервный судья — Алексей Амелин (Тула). Инспектор матча Тарас Безубяк из Санкт-Петербурга.

Матч «Арсенал» — «Крылья Советов» состоится в Туле 15 сентября в 19.00. Билеты на поединок уже в продаже.