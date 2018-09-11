В Туле таксист обманул мошенника и его жертву

В ближайшее время мужчина окажется на скамье подсудимых.

Заместитель прокурора Пролетарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего туляка. Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый работал таксистом и, используя мобильное приложение, получал заказы на перевозку пассажиров. В апреле 2016 года неизвестный мошенник позвонил пожилой тулячке и заявил, что её сын стал участником серьёзного ДТП, а за его освобождение нужно заплатить 50 тысяч рублей. Женщина согласилась.

Предусмотрительный преступник вызвал своей жертве такси. На заказ приехал подсудимый – по телефону злоумышленник попросил таксиста помочь пожилой женщине перевести деньги на его банковскую карту.

Таксист понял, что пожилая женщина стала жертвой мошенника и решил присвоить деньги. Он взял у тулячки купюры и, подъехав к одному из банкоматов на улице Кутузова, сделал вид, что переводит деньги неустановленному мошеннику.

Затем вернулся в машину, сказал потерпевшей, что перевод завершён и отвёз её домой. Полученные деньги мужчина присвоил. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ожидает суда. Уголовное дело в отношении телефонного мошенника выделено в отдельное производство.