В тульском УМВД стартовал конкурс «Народный участковый 2018»

Проголосовать за лучшего «Анискина» жители региона смогут до 20 сентября.

В УМВД России по Тульской области начался конкурс «Народный участковый 2018». Он состоит из трёх этапов, два из которых будут проводиться на региональном уровне.

На сайте ведомства размещена информация об участковых уполномоченных полиции – лучшего «Анискина» жители региона могут выбрать до 20 сентября.

Лучший участковый Тульской области примет участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.