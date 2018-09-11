В Алексине пройдёт акция «Поэты в городе»

В районном центре выступят поэты, писатели и барды из разных городов.

Осень – время поэтическое. Так считают инициаторы уникальной акции в поддержку чтения и литературного творчества среди молодежи и взрослых «Поэты в городе».

Активисты Тульского регионального фонда социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона проведут в Алексине большой литературный праздник, который состоится 15 сентября на территории культурно-развлекательного центра «Союз».

В программе – выступления поэтов и писателей из Москвы, Тулы и Алексина, бардов, театральных коллективов и юных талантов. Гости смогут поближе познакомиться с творчеством местных авторов и попробовать себя в роли литераторов. Главная цель акции – рассказать жителям города о преимуществах чтения книг и занятия литературным творчеством.