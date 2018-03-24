В Узловском районе женщина обокрала пассажирку автобуса

В Узловском районе полицией установлена подозреваемая в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленница похитила чужое имущество во время поездки в автобусе. Она воспользовалась невнимательностью одной из пассажирок и забрала её сумку, в которой был мобильный телефон и кошелёк с деньгами. Нанесённый ущерб составил 32 000 рублей.

Полицейские в кратчайшие сроки установили похитительницу. 39-летняя женщина призналась в содеянном. Похищенное изъято. В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».