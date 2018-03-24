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В Узловском районе женщина обокрала пассажирку автобуса

В Узловском районе женщина обокрала пассажирку автобуса

Нанесенный ущерб составил 32 000 рублей.

В Узловском районе полицией установлена подозреваемая в совершении кражи. По предварительным данным, злоумышленница похитила чужое имущество во время поездки в автобусе. Она воспользовалась невнимательностью одной из пассажирок и забрала её сумку, в которой был мобильный телефон и кошелёк с деньгами. Нанесённый ущерб составил 32 000 рублей.

Полицейские в кратчайшие сроки установили похитительницу. 39-летняя женщина призналась в содеянном. Похищенное изъято.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:55 +1
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