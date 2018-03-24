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24 марта за порядком в Туле проследит дежурный

24 марта за порядком в Туле проследит дежурный

Ответственным назначен Иван Христолюбов.

Сегодня, 24 марта, за порядком в Туле проследит дежурный — заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Зареченского территориального округа администрации города Тулы Иван Христолюбов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:58 +3
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