24 марта за порядком в Туле проследит дежурный
Ответственным назначен Иван Христолюбов.
Сегодня, 24 марта, за порядком в Туле проследит дежурный — заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Зареченского территориального округа администрации города Тулы Иван Христолюбов.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.
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