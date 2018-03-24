Сегодня, 24 марта, за порядком в Туле проследит дежурный — заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Зареченского территориального округа администрации города Тулы Иван Христолюбов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.