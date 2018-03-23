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«Краса России – 2018»: В клубе «Пряник» выбрали самых красивых тулячек
Фото Алексея Пирязева.

«Краса России – 2018»: В клубе «Пряник» выбрали самых красивых тулячек

За право называться самой красивой боролись 15 жительниц региона.

В Туле подвели итоги полуфинала конкурса «Краса России Тула — 2018». Яркое событие в индустрии красоты, моды и стиля — ежегодный IX областной фестиваль талантов и красоты прошел на сцене клуба «Пряник».

Пятнадцать участниц боролись за титулы: «Краса России Тула», «1-я Красавица Тулы», «Мисс Тульская область», «Краса Зрительских симпатий», «Мисс Талант». Среди конкурсанток, которым еще нет 17 лет, определили достойную титула «Юная Краса Тулы».
 
 
Специальным гостем и членом жюри конкурса стала 19-летняя Лада Акимова, обладательница титула Мисс Земля-2017.
 
 
– Красота спасет мир, это не просто слова, это основная миссия участниц конкурса, – рассказывает Мисс Земля-2017 Лада Акимова. – Для девушек же это прежде всего саморазвитие и доход от участия в рекламных проектах. Задача конкурса – найти талантливых девушек и помочь им раскрыться. Я была очень застенчивой, но смогла открыть в себе харизматичность с помощью конкурсов красоты. Многие талантливы, но стесняются это показать.
 
– Я и не мечтала, что смогу получить такой титул. Я была офисным работником, администратором сайта светодиодных систем. И однажды мне пришло сообщение от коллег: «Мы заполнили за тебя заявку на конкурс красоты. Иди, не стесняйся, мы будем болеть за тебя». Я отправилась на кастинг и неожиданно прошло! Мне рассказали, что есть возможность слетать на мировой конкурс, получить опыт актерского мастерства, танцев, позирования, ораторского искусства. И тут во мне проснулся "маленький еврейчик": я посчитала, сколько будет стоить изучение всех этих дисциплин отдельно. Получилось, что сумма будет намного больше, чем обучение за месяц. Тем более, что есть еще конкурс и шанс увидеть мир.
 
Я решила не упускать возможности, и к концу месяца подготовки поняла, что шансов победить у меня много. Кстати, побеждают всегда те девочки, которые больше остальных хотят этого и упорно идут к цели.
 
Но вернемся к нашим красоткам.
 
 
Дефиле в купальниках, танцевальный конкурс, творческие номера и выход в вечерних платьях... 
 
 
Каждая участница старалась произвести впечатление на зрителей и жюри. Выбор был действительно нелегкий.
 
 
Жюри нужно было выбрать не просто лучшую, а ту, которая сможет достой представить регион в федеральном конкурсе «Краса России». 
 
Третье место и титул «Вторая Краса России» завоевала Анна Гандилян:
 
 
Второе место и титул «Первая Краса России» получила Анна Чекур:
 
 
После детальных обсуждений принято было решение, что этого титула достойна 15-летняя Анастасия Стреж:
 
 
Победительница по традиции получит право представлять Тульскую область на Национальном фестивале красоты и талантов «Краса России» — 2019.
 
– Для меня это было очень неожиданно – это моя первая победа в конкурсе. Теперь мне выпала честь представлять свой регион на общероссийском конкурсе. 
 
 
– Что было сложного в подготовке?
 
– Репетиции были частыми и достаточно долгими, а под конец я заболела и ходила с температурой на тренировки. Вложила все силы в победу. Я занимаюсь в модельном агентстве, поэтому с дефиле проблем не было. Больше всего волновалась по поводу танца, переживала – вдруг от эмоций забуду какое-нибудь движение или еще что-нибудь случится.
 
– Расскажите немного о себе...
 
– Я была на международном конкурсе в Батуми, участвовала в двух тульских конкурсах. Учусь в девятом классе, занимаюсь танцами, для себя иногда пою.
 
 
– Кто вас поддерживал?
 
– Одноклассники прийти не смогли. За меня болели мои девочки с хореографии и родные. Спасибо им за поддержку. Также больше спасибо организаторам конкурса и Светлане Моториной!
 
 
– О чем мечтаете и какие цели ставите перед собой?
 
– Я мечтаю стать профессиональной моделью и ходить по подиуму самых престижных показов и жить счастливо!
 
Кстати, между этапами полуфинала «Краса России», прошел и один из этапов конкурса юных моделей. Малыши наравне с более взрослыми участницами старательно вышагивали по подиуму и профессионально демонстрируя свои наряды зрителям:
 
 
Галерея
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 1
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 2
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 3
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 4
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 5
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 6
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 7
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 8
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 9
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 10
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 11
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 12
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 13
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 14
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 15
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 16
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 17
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 18
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 19
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 20
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 21
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 22
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 23
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 24
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 25
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 26
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 27
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 28
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 29
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 30
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 31
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 32
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 33
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 34
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 35
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 36
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 37
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 38
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 39
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 40
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 41
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 42
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 43
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 44
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 45
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 46
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 47
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 48
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 49
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 50
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 51
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 52
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 53
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 54
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 55
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 56
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 57
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 58
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 59
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 60
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 61
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 62
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 63
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 64
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 65
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 66
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 67
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 68
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 69
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 70
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 71
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 72
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 73
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 74
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 75
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 76
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 77
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 78
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 79
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 80
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 81
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 82
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 83
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 84
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 85
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 86
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 87
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 88
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 89
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 90
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 91
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 92
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 93
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 94
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 95
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 96
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 97
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 98
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 99
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 100
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 101
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 102
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 103
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 104
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 105
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 106
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 107
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 108
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 109
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 110
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 111
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 112
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 113
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 114
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 115
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 116
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 117
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 118
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 119
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 120
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 121
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 122
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 123
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 124
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 125
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 126
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 127
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 128
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 129
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 130
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 131
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 132
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 133
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 134
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 135
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 136
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 137
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 138
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 139
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 140
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 141
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 142
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 143
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 144
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 145
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 146
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 147
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 148
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 149
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 150
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 151
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 152
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 153
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 154
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 155
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 156
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 157
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 158
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 159
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 160
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 161
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 162
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 163
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 164
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 165
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 166
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 167
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 168
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 169
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 170
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 171
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 172
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 173
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 174
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 175
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 176
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 177
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 178
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 179
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 180
В Туле выбрали победительницу конкурса «Краса России – 2018», Фото: 181
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:06 +3
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