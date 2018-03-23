«Краса России – 2018»: В клубе «Пряник» выбрали самых красивых тулячек

Фото Алексея Пирязева.

В Туле подвели итоги полуфинала конкурса «Краса России Тула — 2018». Яркое событие в индустрии красоты, моды и стиля — ежегодный IX областной фестиваль талантов и красоты прошел на сцене клуба «Пряник».

Пятнадцать участниц боролись за титулы: «Краса России Тула», «1-я Красавица Тулы», «Мисс Тульская область», «Краса Зрительских симпатий», «Мисс Талант». Среди конкурсанток, которым еще нет 17 лет, определили достойную титула «Юная Краса Тулы».

Специальным гостем и членом жюри конкурса стала 19-летняя Лада Акимова, обладательница титула Мисс Земля-2017.

– Красота спасет мир, это не просто слова, это основная миссия участниц конкурса, – рассказывает Мисс Земля-2017 Лада Акимова. – Для девушек же это прежде всего саморазвитие и доход от участия в рекламных проектах. Задача конкурса – найти талантливых девушек и помочь им раскрыться. Я была очень застенчивой, но смогла открыть в себе харизматичность с помощью конкурсов красоты. Многие талантливы, но стесняются это показать.

– Я и не мечтала, что смогу получить такой титул. Я была офисным работником, администратором сайта светодиодных систем. И однажды мне пришло сообщение от коллег: «Мы заполнили за тебя заявку на конкурс красоты. Иди, не стесняйся, мы будем болеть за тебя». Я отправилась на кастинг и неожиданно прошло! Мне рассказали, что есть возможность слетать на мировой конкурс, получить опыт актерского мастерства, танцев, позирования, ораторского искусства. И тут во мне проснулся "маленький еврейчик": я посчитала, сколько будет стоить изучение всех этих дисциплин отдельно. Получилось, что сумма будет намного больше, чем обучение за месяц. Тем более, что есть еще конкурс и шанс увидеть мир.

Я решила не упускать возможности, и к концу месяца подготовки поняла, что шансов победить у меня много. Кстати, побеждают всегда те девочки, которые больше остальных хотят этого и упорно идут к цели.

Но вернемся к нашим красоткам.

Дефиле в купальниках, танцевальный конкурс, творческие номера и выход в вечерних платьях...

Каждая участница старалась произвести впечатление на зрителей и жюри. Выбор был действительно нелегкий.

Жюри нужно было выбрать не просто лучшую, а ту, которая сможет достой представить регион в федеральном конкурсе «Краса России».

Третье место и титул «Вторая Краса России» завоевала Анна Гандилян:

Второе место и титул «Первая Краса России» получила Анна Чекур:

После детальных обсуждений принято было решение, что этого титула достойна 15-летняя Анастасия Стреж:

Победительница по традиции получит право представлять Тульскую область на Национальном фестивале красоты и талантов «Краса России» — 2019.

– Для меня это было очень неожиданно – это моя первая победа в конкурсе. Теперь мне выпала честь представлять свой регион на общероссийском конкурсе.

– Что было сложного в подготовке?

– Репетиции были частыми и достаточно долгими, а под конец я заболела и ходила с температурой на тренировки. Вложила все силы в победу. Я занимаюсь в модельном агентстве, поэтому с дефиле проблем не было. Больше всего волновалась по поводу танца, переживала – вдруг от эмоций забуду какое-нибудь движение или еще что-нибудь случится.

– Расскажите немного о себе...

– Я была на международном конкурсе в Батуми, участвовала в двух тульских конкурсах. Учусь в девятом классе, занимаюсь танцами, для себя иногда пою.

– Кто вас поддерживал?

– Одноклассники прийти не смогли. За меня болели мои девочки с хореографии и родные. Спасибо им за поддержку. Также больше спасибо организаторам конкурса и Светлане Моториной!

– О чем мечтаете и какие цели ставите перед собой?

– Я мечтаю стать профессиональной моделью и ходить по подиуму самых престижных показов и жить счастливо!

Кстати, между этапами полуфинала «Краса России», прошел и один из этапов конкурса юных моделей. Малыши наравне с более взрослыми участницами старательно вышагивали по подиуму и профессионально демонстрируя свои наряды зрителям: