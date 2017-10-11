Тульские полицейские сожгли более 3 тысяч кустов конопли

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД провели в Куркинском районе мероприятия по уничтожению очагов произрастания дикорастущего наркосодержащего растения – конопли. Полицейские сожгли свыше 3 тысяч 200 кустов растения, росших на площади более 2,5 га.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что общая масса сожженного каннабиса (марихуаны) составила примерно 161 кг.