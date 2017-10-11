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Тульские полицейские сожгли более 3 тысяч кустов конопли
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские сожгли более 3 тысяч кустов конопли

Общая масса сожженного каннабиса (марихуаны) составила примерно 161 кг.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД провели в Куркинском районе мероприятия по уничтожению очагов произрастания дикорастущего наркосодержащего растения – конопли. Полицейские сожгли свыше 3 тысяч 200 кустов растения, росших на площади более 2,5 га. 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что общая масса сожженного каннабиса (марихуаны) составила примерно 161 кг.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:10 0
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