В Туле в Центральном парке посадили березовую рощу

Фото пресс-службы "Тульских парков".

10 октября в Туле на территории Центрального парка культуры и отдыха им.П.П.Белоусова высадили 190 саженцев берез. Работы проводились в южной части парка.

Для сохранения уникального природного ландшафта Белоусовского парка используются саженцы, выращенные на территории тульского региона.

Андрей Журавлев, директор ГУ ТО «Тульские парки»:

– Мы приступили к посадке в южной части ЦПКиО им.П.П.Белоусова, где в октябре будет высажено 770 молодых саженцев березы. Это достаточно трудоемкая работа, требующая механизированных средств. Мы обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой о приобретении специализированного навесного оборудования. Он поддержал эту инициативу. На средства Фонда развития Тульской области «Перспектива» приобретен бур диаметром 500 мм, благодаря которому, по нашей оценке, эффективность и производительность работ повысилась на 300-400%.

Породный состав молодых саженцев подбирался таким образом, чтобы обеспечить наиболее высокий уровень как декоративности, так и устойчивости, и жизнеспособности насаждений.