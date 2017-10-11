Пенсионерка, заблудившаяся в лесу в Щёкинском районе, найдена живой

9 октября в Щёкинском районе в селе Головеньки пропала 61-летняя женщина. Она утром ушла за грибами и домой не вернулась. Пропавшую пенсионерку искали полицейские и волонтеры.

Как стало известно Myslo, женщину нашли спустя сутки — 10 октября. Этот факт подтвердили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. Выяснилось, что пенсионерка заблудилась в лесу. Лишь когда рассвело, женщина смогла сориентироваться на местности и выйти к людям.

С пенсионеркой всё хорошо — она жива-здорова.

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ

Предварительно адекватно оцените состояние своего здоровья и физическую подготовку. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, которые могут обостриться, без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.

Сообщите о том, что пойдете в лес, своим близким: расскажите им о предполагаемом маршруте, укажите время, когда планируете вернуться. Старайтесь придерживаться этого срока.

Возьмите с собой мобильный телефон. Проследите за тем, чтобы он были заряжен. В случае необходимости позвонить в службу спасения вы сможете, набрав «112».

Не лишним также будет установить на смартфон специальную программу-навигатор. Она поможет быстро проложить обратный путь.

Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям.

Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку сливается с местностью.

Лучше всего надеть одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.

Имейте при себе нож, защищенные от влаги спички, часы. Обязателен компас! Чтобы не потеряться в незнакомой местности, перед тем как зайти в лес, заранее отметьте по прибору направление своего движения. В этом случае вы всегда будете знать, в какую сторону возвращаться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Если вы все же заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам добраться до места, с которого вы начали поход. Для этого вспомните какой-нибудь броский ориентир, повстречавшийся на пути (реку, озеро, железную дорогу).

Самое главное — не паниковать и не терять самообладания!

Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие крики, стук топора или звуки выстрелов охотников. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» — вниз по течению. Ручей выведет к реке, река — к людям. Почувствовали дым — идите против ветра (то есть к источнику дыма).

При необходимости ориентироваться по сторонам света можно даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее, грубее и толще, чем на южной. Выбрать нужное направление помогут и другие приметы: например, муравейники чаще располагаются с южной стороны деревьев, мох предпочитает северную.

Памятка подготовлена поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».