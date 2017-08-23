По факту истязания 5-летней девочки тульские следователи проводят проверку

Фото Дмитрия Дзюбина.

Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тульской области.

Проверку следователи начали после статьи на портале Myslo о том, что в подвале поселка Шварцевский Киреевского района дети пытали пятилетнюю девочку.

По данному факту следственным отделом по городу Киреевску организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. «г», п. «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц).

В ходе проверки предварительно установлено, что в начале августа 2017 года четверо местных детей от 7 до 12 лет насильно затащили 5-летнюю девочку в разрушенный подвал одного из домов поселка Шварцевский, где сначала крепко связали ей руки и ноги, а потом стали бить, кусать, бросать в неё камни, таким образом на протяжении длительного времени причиняя ей физические и психические страдания.

В настоящее время следователями СК России проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются лица, причастные к совершению данного инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, Myslo рассказал об этой истории вчера. Подробности истории здесь.



Фото, сделанное сестрой девочки сразу после происшествия 2 недели назад.

Выяснилось, что «авторы» издевательств — четверо детей. «Главарем» у них была 10-летняя Тоня.

– Мы гуляли все вместе недалеко от клуба. Потом кто-то сказал, что я проколола колесо на велосипеде, хотя это не я сделала... Но Тоня сказала, что сейчас со мной будут разбираться. Она завязала мне руки и отвела в развалины подвала, в темноту. Всем другим детям она велела, чтобы помогали ей. Я испугалась очень! – рассказала Даша корреспондентам Myslo.

По словам Даши, в подвале ей связали и ноги, били, кидали камни прямо в голые ноги, кусали за руки.



Даша вместе с мамой Светланой.

За комментарием Myslo обратился в региональное УМВД. Руководитель пресс-службы Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев – Сотрудники полиции провели проверку по этому случаю. В возбуждении уголовного дела отказано, так как эти дети не достигли возраста уголовной ответственности. Все материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейшего решения о применении мер воспитательного характера.