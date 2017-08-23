Тульского «закладчика» приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 22-летнему парню. Он признан виновным в п. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, то есть в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

Суд установил, что 2 апреля парень незаконно приобрел у неустановленного лица «закладку» — наркотическую смесь массой 166,93 г. Молодой человек разделил наркотики на девять частей, восемь из которых упаковал в свертки из фольги и полимерных пакетов. Еще один сверток (163 г) он хранил у себя дома.

Однако преступный умысел парню не удалось довести до конца — в этот же день полицейские изъяли наркотики.

Приговором суда «закладчику» назначено наказание — лишение свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.