Под Тулой дети в подвале пытали 5-летнюю девочку

Фото Дмитрия Дзюбина.

Они обвинили малышку в том, что она проколола колесо их велосипеда, и решили устроить самосуд. Откуда в детях такая жестокость?!

ЧП случилось в начале августа в поселке Шварцевский Киреевского района.

Как стало известно Myslo, четверо местных детей от 7 до 12 лет затащили 5-летнюю Дашу в разрушенный подвал, связав ей руки и ноги. Девочку били, кусали, бросали в неё камни. «Будешь кричать, мы тебе заткнем носками рот!» – пригрозили детки.

По закону редакция не имеет права сообщать информацию о детях, пострадавших в результате правонарушений, поэтому имена и фамилии в статье изменены, а лица на фото — закрыты.

Мама пострадавшей девочки в тот день была на работе, а 5-летняя Даша оставалась со старшей сестрой Людмилой. Было около 15.00. Даша гуляла на площадке со сверстниками. Сестра отлучилась в магазин за молоком, а когда вернулась, на встречу ей выбежала испуганная подружка Даши и другие ребята.

– Скорее, Люда, бежим, Дашку в подвале закрыли, мучают! — закричала девочка.

Сестра бросилась к местному клубу. Сбоку от него есть разрушенный вход в подвал. Там-то всё и случилось.

Людмила включила фонарик на телефоне, чтобы найти Дашу в темноте. Она слышала всхлипывания девочки. Когда Дашу вытащили на свет, Людмила ужаснулась: руки и ноги 5-летнего ребенка были связаны бечевкой, да так крепко, что её еле-еле смогли развязать. На руках — следы зубов, ноги в синяках. Малышка плакала.

Выяснилось, что «авторы» издевательств — такие же дети, просто чуть старше, четыре человека. «Главарем» у них была Соня, соседская девочка, ей всего 10 лет. О том, как всё случилось, редакции Myslo рассказала сама Даша:

– Мы гуляли все вместе недалеко от клуба. Потом кто-то сказал, что я проколола колесо на велосипеде, хотя это не я сделала... Но Соня сказала, что сейчас со мной будут разбираться. Она завязала мне руки и отвела в развалины подвала, в темноту. Всем другим детям она велела, чтобы помогали ей. Я испугалась очень!

По словам Даши, в подвале ей связали и ноги, она сидела на земле. По указанию 10-летней Сони, ее начали бить, кидали камни прямо в голые ноги. Потом стали кусать за руки.

– Соня заставляла других кусать меня и сама кусала. Было очень больно! Я плакала...

Даша рассказывает, что Соня науськивала одного из мальчишек, чтобы он разбил бутылку. «Мы ей сейчас вены порежем и живот распорем!» – угрожала девочка.

– Хорошо, что вовремя появилась моя сестра. Она спасла меня.

Позвонили маме Даши. Через день заявили в полицию, зафиксировали повреждения на теле девочки.

– Я была в ужасе, – говорит мама Даши Светлана. – Рука распухла, Даша была в шоке! Она у меня писалась три дня после такого потрясения. Пятилетний ребенок... Я пообщалась с мамой той самой Сони, они живут неподалеку. Когда я ее встретила, она была навеселе. Спросила только: "Опять?!" Видимо, это не первый случай такой жестокости... Откуда у нее это всё? Руки связать, живот вспороть, кусать... Ребенок же это где-то видит и применяет на практике.

По словам Светланы, сейчас девочки-агрессора в поселке нет: её вчера увезли на осмотр в больницу. Якобы мать девочки оформила её на пятидневку в интернат ещё до происшествия.

– В возбуждении уголовного дела нам отказали, – говорит мать Даши. – Неужели ни к кому мер так и не примут?! Это что же получается, всем так можно? Я всегда детей учу, что применять силу, драться – это плохо. Как мне объяснить ей теперь, что одним это можно, а другим нельзя?!

Как стало известно Myslo, семья Сони состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. А недавно дети из этой компании подожгли в подъезде чью-то детскую коляску.

За комментарием Myslo обратился в региональное УМВД. Руководитель пресс-службы Андрей Ярцев: