новости
новости
Регистрация
Под Тулой дети в подвале пытали 5-летнюю девочку
Фото Дмитрия Дзюбина.

Под Тулой дети в подвале пытали 5-летнюю девочку

Они обвинили малышку в том, что она проколола колесо их велосипеда, и решили устроить самосуд. Откуда в детях такая жестокость?!

ЧП случилось в начале августа в поселке Шварцевский Киреевского района.

Как стало известно Myslo, четверо местных детей от 7 до 12 лет затащили 5-летнюю Дашу в разрушенный подвал, связав ей руки и ноги. Девочку били, кусали, бросали в неё камни. «Будешь кричать, мы тебе заткнем носками рот!» – пригрозили детки.

  • По закону редакция не имеет права сообщать информацию о детях, пострадавших в результате правонарушений, поэтому имена и фамилии в статье изменены, а лица на фото — закрыты.

Мама пострадавшей девочки в тот день была на работе, а 5-летняя Даша оставалась со старшей сестрой Людмилой. Было около 15.00. Даша гуляла на площадке со сверстниками. Сестра отлучилась в магазин за молоком, а когда вернулась, на встречу ей выбежала испуганная подружка Даши и другие ребята.

– Скорее, Люда, бежим, Дашку в подвале закрыли, мучают! — закричала девочка.

Сестра бросилась к местному клубу. Сбоку от него есть разрушенный вход в подвал. Там-то всё и случилось.

Людмила включила фонарик на телефоне, чтобы найти Дашу в темноте. Она слышала всхлипывания девочки. Когда Дашу вытащили на свет, Людмила ужаснулась: руки и ноги 5-летнего ребенка были связаны бечевкой, да так крепко, что её еле-еле смогли развязать. На руках — следы зубов, ноги в синяках. Малышка плакала.

Выяснилось, что «авторы» издевательств — такие же дети, просто чуть старше, четыре человека. «Главарем» у них была Соня, соседская девочка, ей всего 10 лет. О том, как всё случилось, редакции Myslo рассказала сама Даша:

– Мы гуляли все вместе недалеко от клуба. Потом кто-то сказал, что я проколола колесо на велосипеде, хотя это не я сделала... Но Соня сказала, что сейчас со мной будут разбираться. Она завязала мне руки и отвела в развалины подвала, в темноту. Всем другим детям она велела, чтобы помогали ей. Я испугалась очень!

По словам Даши, в подвале ей связали и ноги, она сидела на земле. По указанию 10-летней Сони, ее начали бить, кидали камни прямо в голые ноги. Потом стали кусать за руки. 

– Соня заставляла других кусать меня и сама кусала. Было очень больно! Я плакала...

Даша рассказывает, что Соня науськивала одного из мальчишек, чтобы он разбил бутылку. «Мы ей сейчас вены порежем и живот распорем!» – угрожала девочка.

– Хорошо, что вовремя появилась моя сестра. Она спасла меня.

Позвонили маме Даши. Через день заявили в полицию, зафиксировали повреждения на теле девочки.

– Я была в ужасе, – говорит мама Даши Светлана. – Рука распухла, Даша была в шоке! Она у меня писалась три дня после такого потрясения. Пятилетний ребенок... Я пообщалась с мамой той самой Сони, они живут неподалеку. Когда я ее встретила, она была навеселе. Спросила только: "Опять?!" Видимо, это не первый случай такой жестокости... Откуда у нее это всё? Руки связать, живот вспороть, кусать... Ребенок же это где-то видит и применяет на практике. 

По словам Светланы, сейчас девочки-агрессора в поселке нет: её вчера увезли на осмотр в больницу. Якобы мать девочки оформила её на пятидневку в интернат ещё до происшествия.

– В возбуждении уголовного дела нам отказали, – говорит мать Даши. – Неужели ни к кому мер так и не примут?! Это что же получается, всем так можно? Я всегда детей учу, что применять силу, драться – это плохо. Как мне объяснить ей теперь, что одним это можно, а другим нельзя?!

Как стало известно Myslo, семья Сони состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. А недавно дети из этой компании подожгли в подъезде чью-то детскую коляску.

За комментарием Myslo обратился в региональное УМВД. Руководитель пресс-службы Андрей Ярцев:

Андрей Ярцев

– Сотрудники полиции провели проверку по этому случаю. В возбуждении уголовного дела отказано, так как эти дети не достигли возраста уголовной ответственности. Все материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейшего решения о применении мер воспитательного характера.

 

Сюжет: Мальчик-агрессор
Мальчика-агрессора из зареченской школы поместили в спецприемник для несовершеннолетних
Дежурная часть
Мальчика-агрессора из зареченской школы поместили в спецприемник для несовершеннолетних
19 апреля 2017, в 15:40, 180 14934 19
Начальник управления образования о скандале в школе: «Этому ребенку нужна помощь!»
Жизнь Тулы и области
Начальник управления образования о скандале в школе: «Этому ребенку нужна помощь!»
15 марта 2017, в 18:08, 299 11755 3
Скандал в тульской школе: родители массово подали заявления о переводе детей на домашнее обучение
Жизнь Тулы и области
Скандал в тульской школе: родители массово подали заявления о переводе детей на домашнее обучение
15 марта 2017, в 12:19, 516 55709 17
Семью 10-летнего школьника-агрессора из Тулы проверяет полиция
Жизнь Тулы и области
Семью 10-летнего школьника-агрессора из Тулы проверяет полиция
15 февраля 2017, в 15:57, 440 17458 10
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:41 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаКиреевский район
Прочее
детижестокостьпыткиполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спиленные во дворе дома по ул. Дементьева в Туле ветки вывезут на следующей неделе
Спиленные во дворе дома по ул. Дементьева в Туле ветки вывезут на следующей неделе
В Алексине осудили бывшего депутата Тульской облдумы
В Алексине осудили бывшего депутата Тульской облдумы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.