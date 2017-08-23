Тульского путешественника обмануло турагентство

Мужчина заключил с одним из тульских турагентов договор на бронирование поездки в Турцию у определенного туроператора. Однако исполнитель, получив предоплату, свои обязательства не выполнил и деньги вернуть отказался.

Управлением Роспотребнадзора в защиту прав потребителя был подан иск о расторжении договора, взыскании суммы предварительной оплаты, компенсации морального вреда и штрафа, который был удовлетворен судом.

Турагенту придется возместить денежные средства в размере, более чем в полтора раза превышающем сумму оплаты услуги.