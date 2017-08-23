Тульского путешественника обмануло турагентство
Роспотребнадзор помог вернуть мужчине деньги.
Мужчина заключил с одним из тульских турагентов договор на бронирование поездки в Турцию у определенного туроператора. Однако исполнитель, получив предоплату, свои обязательства не выполнил и деньги вернуть отказался.
Управлением Роспотребнадзора в защиту прав потребителя был подан иск о расторжении договора, взыскании суммы предварительной оплаты, компенсации морального вреда и штрафа, который был удовлетворен судом.
Турагенту придется возместить денежные средства в размере, более чем в полтора раза превышающем сумму оплаты услуги.
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