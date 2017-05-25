Возле сгоревшего рынка «Салют» собрались предприниматели

Люди в шоке – они не верят, что такое случилось.

Напомним, ранним утром в Туле загорелся торговый комплекс «Салют». По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, сгорело около 100 кв. метров помещения.

К сгоревшим павильонам подтягиваются предприниматели. У людей шок — они до сих пор не верят, что такое случилось. На пожаре сгорело оборудование, за которое многие выплачивают кредиты.

Хоть огонь и потушен, сотрудники МЧС пока никого не пускают внутрь помещения — есть вероятность обрушения крыши.

По некоторым данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Ранее продавцов предупреждали, что проводка может не выдержать такого напряжения. Но так или иначе окончательную причину пожара будут устанавливать специалисты.