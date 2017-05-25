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Возле сгоревшего рынка «Салют» собрались предприниматели

Возле сгоревшего рынка «Салют» собрались предприниматели

Люди в шоке – они не верят, что такое случилось.

Напомним, ранним утром в Туле загорелся торговый комплекс «Салют». По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, сгорело около 100 кв. метров помещения.

К сгоревшим павильонам подтягиваются предприниматели. У людей шок — они до сих пор не верят, что такое случилось. На пожаре сгорело оборудование, за которое многие выплачивают кредиты.

Хоть огонь и потушен, сотрудники МЧС пока никого не пускают внутрь помещения — есть вероятность обрушения крыши.

По некоторым данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Ранее продавцов предупреждали, что проводка может не выдержать такого напряжения. Но так или иначе окончательную причину пожара будут устанавливать специалисты.

Галерея
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 1
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 2
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 3
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 4
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 5
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 6
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 7
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 8
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 9
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 10
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 11
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 12
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 13
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 14
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 15
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 16
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 17
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 18
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 19
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 20
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 21
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 22
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 23
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 24
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 25
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 26
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 27
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 28
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 29
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 30
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 31
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 32
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 33
На ул.9 Мая сгорел рынок "Салют", Фото: 34
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Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 09:04 0
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