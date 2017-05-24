Погода в Туле 25 мая: тепло, дождь с грозой и сильный ветер

Как сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в регионе ожидается небольшой дождь, днем также возможны осадки (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм), местами гроза.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, во время грозы местами возможно усиление до 12-17 метров в секунду. Переменная облачность.

Ночь довольно тёплая – от +9 до +14, днём столбик термометра будет держаться в пределах от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.