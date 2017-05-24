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Погода в Туле 25 мая: тепло, дождь с грозой и сильный ветер

Погода в Туле 25 мая: тепло, дождь с грозой и сильный ветер

Синоптики обещают переменную облачность и пониженное давление.

Как сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в регионе ожидается небольшой дождь, днем также возможны осадки (по данным сайта Метеоинфо до 2 мм), местами гроза.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, во время грозы местами возможно усиление до 12-17 метров в секунду. Переменная облачность.

Ночь довольно тёплая – от +9 до +14, днём столбик термометра будет держаться в пределах от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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