Уголовное дело о падении глыбы льда на женщину в Киреевске направлено в суд

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На скамью подсудимых сядет мастер жилищно-эксплуатационной службы. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Сотрудниками СО СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мастера жилищно-эксплуатационной службы ООО «УК Ваш Дом». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи установили, что с 19 января по 21 февраля текущего года обвиняемый не организовал очистку от наледи кровли одного из домов, расположенных на улице Ленина в Киреевске. Кроме того, опасные участки придомовой территории не был должным образом огорожены.

Из-за этого наледь упала вниз и покалечила 54-летнюю местную жительницу. Женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.