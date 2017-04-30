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Тулякам советуют отказаться от майонеза и не увлекаться мясом
Фото: из архива MySlo

Тулякам советуют отказаться от майонеза и не увлекаться мясом

О том, как отдохнуть на природе без вреда для здоровья, рассказали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Праздник весны и труда традиционно считается официальным открытием «шашлычного сезона». Чтобы приятный отдых в хорошей компании не закончился пищевым отравлением, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

  • Запасаясь продуктами, обращайте внимание на маркировку и сроки годности. Проверяйте целостность и герметичность упаковки, и соответствие условий хранения рекомендациям производителя.
  • Не рекомендуется излишне перегружать желудок едой. Пища должна быть лёгкой. Если вы любите шашлык – сделайте выбор в пользу курицы, индейки или рыбы.
  • Следите за готовностью мяса – недожаренный шашлык может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций. Но усердствовать тоже не стоит – пережаренное мясо содержит вредные канцерогены.
  • Не стоит брать с собой на природу салаты с большим количеством майонеза и разнообразных соусов – они быстро портятся. Лучше возьмите побольше свежих овощей и фруктов.
  • Для детей шашлык – очень тяжёлая пища. Приготовьте для них мясо птицы, запечённое в фольге. Потребление детьми свежих овощей тоже стоит ограничить.
  • Не злоупотребляйте спиртным и сладкими газированными напитками, пейте больше простой воды.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 0
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