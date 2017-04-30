В Тульской области – самый дешёвый свиной шашлык

Необычные исследования провели сотрудники интернет-портала agro2b.ru. Они сравнили стоимость мяса для шашлыка в различных городах России. В рейтинг вошли более 20 регионов нашей страны. Специалисты сравнивали цены на два самых популярных вида мяса для приготовления шашлыка – свинину и баранину.

Самый дорогой свиной шашлык – на Камчатке. Жителям этого региона за килограмм «майского» деликатеса придётся заплатить больше 435 рублей. В аграрных и сельскохозяйственных регионах ценник гораздо ниже, а самая дешёвая свинина продаётся в Тульской области по цене чуть меньше 230 рублей за килограмм.

Самая дешёвая баранина продаётся на Северном Кавказе – в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии килограмм мяса стоит от 261 до 280 рублей. Самые высокие цены на баранину зафиксированы в Вологодской и Магаданской областях – 473 и 503 рубля соответственно.