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В Тульской области – самый дешёвый свиной шашлык

В Тульской области – самый дешёвый свиной шашлык

За килограмм мяса жители региона платят около 230 рублей.

Необычные исследования провели сотрудники интернет-портала agro2b.ru. Они сравнили стоимость мяса для шашлыка в различных городах России. В рейтинг вошли более 20 регионов нашей страны. Специалисты сравнивали цены на два самых популярных вида мяса для приготовления шашлыка – свинину и баранину.

Самый дорогой свиной шашлык – на Камчатке. Жителям этого региона за килограмм «майского» деликатеса придётся заплатить больше 435 рублей. В аграрных и сельскохозяйственных регионах ценник гораздо ниже, а самая дешёвая свинина продаётся в Тульской области по цене чуть меньше 230 рублей за килограмм.

Самая дешёвая баранина продаётся на Северном Кавказе – в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии килограмм мяса стоит от 261 до 280 рублей. Самые высокие цены на баранину зафиксированы в Вологодской и Магаданской областях – 473 и 503 рубля соответственно.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:43 +1
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